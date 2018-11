Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Wirecard von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 141 auf 220 Euro angehoben. Wirecard sei unter Wachstumsaspekten weltweit einer der am günstigsten bewerteten Zahlungsabwickler, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele des Dax-Konzerns bis 2025 drückten sehr viel Optimismus aus, während am Markt das Wachstum von Wirecard zu pessimistisch gesehen werde./ajx/bek

Datum der Analyse: 09.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007472060

AXC0050 2018-11-09/07:57