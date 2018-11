Netcoins Holdings Inc.: Netcoins lässt PIVX zum Handel zu DGAP-News: Netcoins Holdings Inc. / Schlagwort(e): Markteinführung Netcoins Holdings Inc.: Netcoins lässt PIVX zum Handel zu 09.11.2018 / 08:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Netcoins lässt PIVX zum Handel zu Netcoins Holdings Inc., 9. November 2018, ("NETC" oder das "Unternehmen") (CSE: NETC) (OTC: GARLF) (WKN: 1WJ) meldet, dass das Unternehmen PIVX zugelassen hat, was jetzt umgehend mittels unseres privaten OTC-Brokerservices und unserer über 171.000 Verkaufsstellen weltweit erhältlich ist. PIVX ist die 15. in einer Reihe von Altcoins und Token, die von Netcoins zugelassen wurden. PIVX: Private - Instant - Verified - Transaction(Tx) ist eine MIT-lizenzierte Open-Source-Kryptowährung auf Blockchain-Basis mit extrem schnellen Transaktionen, niedrigen Gebühren, hoher Netzwerkdezentralisierung und Zero Knowledge Kryptografienachweise für branchenführende Transaktionsanonymität. PIVX ist die erste Kryptowährung, die ein direkt verfügbares Zerocoin-Protokol implementiert und ebenfalls einen für Zerocoin geeigneten Proof-of-Stake-Algorithmus, der erste in der Branche, genannt zPoS, entwickelt und implementiert hat, der einen vollständigen Datenschutz des Kontostands und der Transaktionen während des Staking ermöglicht. PIVX benutzt ebenfalls ein dezentralisiertes Netzwerk von Master-Nodes, das einen Feature Service, Finanzmitteldisposition und Community Governance verwendet. Das Projekt konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seiner Datenschutztechnologie, um die Fungibilität zu gewährleisten, die Netzwerkskalierbarkeit zu verbessern und um die Anwendung in der realen Welt zu steigern, damit dies eine global akzeptierte dezentralisierte digitale Online-Währung wird. Erfahren Sie mehr über PIVX: pivx.org "Wir bei PIVX sind von der Partnerschaft mit der Netcoins-Plattform sehr begeistert. Mit globalen OTC-Spitzenhandelsservices in Verbindung mit einem Netzwerk von über 170.000 Verkaufsstellen weltweit habe ich wirklich das Gefühl, dass jeder davon profitieren wird. Dies ist ein großartiger Schritt in die Richtung der Benutzerfreundlichkeit und Liquidität für PIVX," sagte John MacPherson, Director der Geschäftsentwicklung bei PIVX. "Wir sind begeistert, PIVX auf unserer Plattform zu haben," sagte Netcoins CEO Marlk Binns. "Die jüngste Expansion unseres Vertriebsnetzes wird dabei helfen, mehr Türen für Altcoins wie PIVX zu öffnen." Netcoins hat von PIVX eine Notierungsgebühr in Höhe von 15.000 USD erhalten, was ebenfalls eine jährlich wiederkehrende Gebühr auf unserem LaaS (Listing as a Service Geschäftsmodell für Coin-Notierungen ist. Über das Unternehmen Das Unternehmen entwickelt Software, die den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen für den Großverbraucher und Investor durch Vermittlungsdienstleistungen leicht zugänglich macht. Netcoins ermöglicht Krypto-Transaktionen mittels über 171.000 Verkaufsstellen weltweit und einer Over-The-Counter (OTC) Handelsplattform. Im Auftrag des Board of Directors "Mark Binns" Mark Binns CEO and Director Für Investor-Relations-Anfragen kontaktieren Sie bitte Netcoins unter: Tel.: 778.785.1175 oder E-mail ir@gonetcoins.com. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 09.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Netcoins Holdings Inc. 488 - 1090 West Georgia Street V6E 3V7 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 687-7130 E-Mail: info@gotnetcoins.com ISIN: CA64113C1032 WKN: A2N41F Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München; Toronto Ende der Mitteilung DGAP News-Service 743653 09.11.2018 ISIN CA64113C1032 AXC0059 2018-11-09/08:16