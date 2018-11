Nachdem die Aktien der Cannabis-Unternehmen am Mittwoch noch eine große Rallye hinlegen konnten, mussten sie am Donnerstag wieder einen Großteil ihrer Gewinne vom Vortag abgeben. Tilray, der größte Gewinner vom Mittwoch verlor gestern in New York 15 Prozent auf 118,70 Dollar. Canopy Growth gab am Abend in Toronto 7,6 Prozent nach auf 56,00 Kanadische Dollar (CAD), Aurora 6,1 Prozent auf 9,94 CAD und Canopy Growth 7,6 Prozent auf 56,00 CAD.

