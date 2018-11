Die Baader Bank hat die Einstufung für LEG nach Zahlen für die ersten neun Monate auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Diese seien alles in allem solide und den Ausblick habe die Immobiliengesellschaft wie erwartet bestätigt, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neuen Prognose für 2020 belegten das stabile Geschäftsmodell mit einem soliden Gewinnwachstum auf Basis des bestehenden Immobilienportfolios./bek/zb

Datum der Analyse: 09.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000LEG1110

AXC0061 2018-11-09/08:20