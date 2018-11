Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ElringKlinger nach Quartalszahlen von 8,4 auf 6 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Gegenwärtig sei die Prognostizierbarkeit der Kosten in der Region des nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nadfta) niedrig, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Rohstoffpreise und höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung dürften auch im vierten Quartal noch belasten./bek/zb Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-11-09/08:26

ISIN: DE0007856023