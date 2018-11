The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1K0V84 BREMEN LSA 189 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL9220 NORDLB IS. 13/18 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH34V2 HSH NORDBANK MZC IV 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU0046PAB32 ACI WORLDWIDE 18/26 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU57631AC48 MATADOR RES. 18/26 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000SHFM246 SCHLW-H.SCHATZ.12/18 A1 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WGZ2WJ6 DZ BANK IS.A575 BD01 BON EUR N

CA XFRA US03350WAB54 ANDEAVOR/TESORO 17/47 BD01 BON USD N

CA XFRA US31428XAR70 FEDEX CORP. 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0989061345 CAIXABANK 13/23 MTN BD01 BON EUR N

CA 44NB XFRA XS0993164895 HUNGAR.STATE HDG 13/19 CV BD01 BON EUR N

CA XFRA AU3FN0021226 BENDIGO+ADEL.BK 2018 FLR BD02 BON AUD N

CA EZTB XFRA DE0008478132 FT GL.MULTI ASSET INC.(P) FD00 EQU EUR N

CA TDLK XFRA GB0002771169 THREADN.INVT.-EUR.SE.RAEO FD00 EQU EUR N