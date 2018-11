The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2G8W32 BREMEN LSA 214 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JSQ1 DEKA IHS SERIE 7624 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0R701 DEKA TILG ANL 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8031 LDSBK.SAAR IHS S.803 BD00 BON EUR N

CA XFRA US515110BV55 LANDWIRT.R.BK DL 18/23 BD00 BON USD N

CA XFRA US941053AH36 WASTE CON.US 18/28 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1907421306 EUROFIMA 18/21 FLR MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1907535576 EMIS FINANCE 18/22 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1908273219 AVIVA PLC 18/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1909057215 LOGICOR FIN. 18/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1909057306 LOGICOR FIN. 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1909057645 LOGICOR FIN. 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA SE0011167972 FERRATUM DTL. FLB 18/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1909061597 DNB BOLIGKRED. 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA F0G XFRA DE000A2DAMG0 SIGNATURE AG NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA DQS2 XFRA US00973E3009 AKERS BIOS. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA BY8H XFRA US7611235042 RESHAPE LIFESCIEN.DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA IYYA XFRA ZAE000081949 INVESTEC LTD RC-,0002 EQ00 EQU EUR N

CA XYLE XFRA IE00BFMKQ930 XTR.-IBOX.DL 2CEOH EQ01 EQU EUR Y

CA XDPD XFRA IE00BGJWX091 X(IE)-S+P 500 1DEOH EQ01 EQU EUR Y

CA LYBK XFRA LU1829219390 MUL-L.EO STOX.B.DR UC.ETF EQ01 EQU EUR Y

CA LYS4 XFRA LU1829219556 MUL-L.EOM.H.R.M.W.G.B.1-3 EQ01 EQU EUR Y

CA LYS5 XFRA LU1829219713 MUL-L.EOM.H.R.M.W.G.B.3-5 EQ01 EQU EUR Y

CA LYS6 XFRA LU1829219986 MUL-L.EOM.H.R.M.W.G.B.5-7 EQ01 EQU EUR Y