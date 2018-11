FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

5M6 XFRA NO0010663669 MAGSEIS AS NK 0,05

XFRA US00973E1029 AKERS BIOS. DL-,01

UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS

HUXB XFRA LU0967738971 PATRIARCH CLASSIC TSI B

17SA XFRA US92242Y1001 VEDANTA LTD. ADR IR 1

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01

A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001

XFRA US7611234052 RESHAPE LIFESCIEN.DL -,01