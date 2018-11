FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HLXY XFRA LU0250688156 PATRIARCH-SELECT CHANCE B

HLXU XFRA LU0191626133 PATRIARCH CL.B+W GL FRE.B

TDLK XFRA GB0002771169 THREADN.INVT.-EUR.SE.RAEO

OD6V XFRA DE0009765289 G+W - ORDO - RENTENFONDS

HRPK XFRA DE000A11QW68 7C SOLARPARKEN AG O.N.

XIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01

WW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455

PYA XFRA US9467601053 WAYSIDE TECHNOL.GRP DL-01

PAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1

35OA XFRA US67551U1051 OCH-ZIFF CAPITAL MAN.CL A

98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001

LDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01

KM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25

HN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01

FSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1

XONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP.

QIT1 XFRA US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01

AI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20

IVSB XFRA SE0000107419 INVESTOR B (FRIA) SK6,25

IVSA XFRA SE0000107401 INVESTOR A (FRIA) SK6,25

PND XFRA NO0003054108 MARINE HARVEST ASA NK 7,5

NAH XFRA US63888P4063 NATURAL HEALTH TRENDS

B4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P.

3IW XFRA BMG491BT1088 INVESCO LTD DL -,10

FZ6 XFRA BMG3156P1032 ASA GOLD+PREC.MET.LTD.DL1

CSR XFRA AU000000CSR5 CSR LTD

AQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01

WBCC XFRA US9612143019 WESTPAC BKG SP.ADR/1

ANB1 XFRA US0525283042 A.N.Z. BKG GRP ADR 1

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS

OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01

EAD XFRA DE0001644565 ERLEBNIS AKADEMIE AG

OXNA XFRA DE000A1W2BV7 AIRC BEST OF US-FONDS EUR

OXNC XFRA DE000A1W2BT1 AIRC BEST OF US-FONDS USD

2V1 XFRA US92532W1036 VERSUM MATERIALS DL 1