FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 12.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.11.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HMSB XFRA SE0000106270 HENNES + MAURITZ B SK-125

SHG XFRA HK0016000132 SUN HUNG KAI PTIES

YUI XFRA BMG9880B1384 YUGANG INTL HD-01

ICA XFRA AU000000ORI1 ORICA LTD.

4M4 XFRA AU000000MQG1 MACQUARIE GROUP LTD

ANB XFRA AU000000ANZ3 A.N.Z. BKG GRP

134 XFRA NGSEPLAT0008 SEPLAT PE.DE.(DI) NA-,50

XFRA DE000HSH5WG2 HSH NORDBANK MZC 21 15/25

XFRA DE000HSH4Y61 HSH NORDBANK MZC 11 15/21

XFRA DE000HSH4ZG8 HSH NORDBANK MZC 12 15/25

9RS XFRA FR0004180578 SWORD GROUP SE EO 1