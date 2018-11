Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 123 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Investoren täten sich schwer in dem Industriegütersektor angesichts fallender Einkaufsmanagerindizes und steigender Zinsen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag zu den Zahlen zum zweiten Quartal 2019 könne Details bringen, die man bei der Strategie Vision 2020 noch vermisst habe./bek/zb Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-11-09/08:27

ISIN: DE0007236101