Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 127 auf 115 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie pendele seit drei Jahren um rund 100 Euro, das Vertrauen in den Konsumgüterhersteller sei gering und das Klebstoffgeschäft erheblich unterbewertet, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei könnte das Unternehmen mit einem Aktienrückkauf dem Kurs unmittelbar auf die Sprünge helfen. Wirkliches Potenzial stecke aber in einer Aufspaltung oder einem Verkauf des Haushaltsgüter- und Körperpflegegeschäfts./gl/ajx Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-11-09/08:28

ISIN: DE0006048432