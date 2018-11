Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Continental von 200 auf 150 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach der Senkung der Margenprognose durch den Autozulieferer kürzte Analyst Adrian Ng in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie. Trotz des schwachen Branchenumfelds rät er weiter zum Halten der Aktie, da Conti in der Lage sei, branchenweit überdurchschnittliches Umsatzwachstum zu erzielen./ajx/zb Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-11-09/08:51

ISIN: DE0005439004