Aus knapp 60 € wurden gerade mal ca. 34 €. Mit Beteiligungen an Rocket Internet und Tele Columbus hat sich Chef Dommermuth nicht mit Ruhm bekleckert.Unterschätzen sollte man ihn gleichwohl nicht. Was lässt sich strategisch aus etwa 23,2 Millionen kostenpflichtigen Kundenverträgen, einer Vertriebspower mit mehr als 5 Mio. Verträgen pro Jahr sowie 50.000 Registrierungen für kostenlose Dienste pro Tag (!), 46.000 km Glasfasernetz, bis zu knapp einem Drittel der Mobilfunk-Netzkapazität von Telefonica Deutschland sowie 10 Rechenzentren machen? Charttechnisch spannend: Bei ca. 35 € ist die Aktie gut unterstützt. Allein eine hälftige Gegenbewegung auf dievorherige Schwäche hieße Kurse um 46/47 €. Q3-Zahlen gibt es am 13. November.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 45 vom 10.11.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info