Elanix Biotechnologies AG: Der Vorstand der Elanix Biotechnologies AG nimmt aufgrund einer Fehlerfeststellung der DPR in Bezug auf die Bilanzierung der immateriellen Vermögenswerte im Konzernabschluss 2015 Korrekturen im Jahresabschluss 2017 vor DGAP-Ad-hoc: Elanix Biotechnologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges Elanix Biotechnologies AG: Der Vorstand der Elanix Biotechnologies AG nimmt aufgrund einer Fehlerfeststellung der DPR in Bezug auf die Bilanzierung der immateriellen Vermögenswerte im Konzernabschluss 2015 Korrekturen im Jahresabschluss 2017 vor 09.11.2018 / 11:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 09. November 2018 - Der Vorstand der Elanix Biotechnologies AG ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung ("DPR") in einer Stichprobenprüfung eine fehlerhafte Rechnungslegung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 in Bezug auf den Bilanzposten immaterielle Vermögenswerte festgestellt hat. Die Sichtweise der DPR ist, dass die Bilanzierung der zugrunde gelegten fortgeführten Anschaffungskosten der immateriellen Vermögenswerte weder durch einen Unternehmenszusammenschluss noch durch eine gesonderte Anschaffung noch durch Einlage eines Gesellschafters nachgewiesen ist. Deshalb kommt die DPR zum Schluss, dass eine Aktivierung des exklusiven Patentnutzungsrechts verbunden mit den GMP-zertifizierten Zellbanken im Besitz der Gesellschaft nach den Rechnungslegungsnormen der IFRS in der Bilanz im Rahmen des Konzernabschlusses 2015 nicht zulässig gewesen wäre. Nach Auffassung der DPR ist im Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2015 der Bilanzposten immaterielle Vermögenswerte deshalb um EUR 22,5 Mio zu hoch ausgewiesen. Andererseits würden damit auch die jährlichen Abschreibungen auf diese immateriellen Vermögenswerte wegfallen und die Konzern Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft um jährlich EUR 1,26 Mio entlasten. Damit würden die jährlichen Verluste um EUR 1,26 Mio geringer ausfallen bzw. sich künftige geplante Gewinne jährlich um diesen Betrag erhöhen. Der Vorstand stimmt dieser Fehlerfeststellung der DPR nicht zu, da er der Auffassung ist, dass einerseits das exklusive Patentnutzungsrecht verbunden mit den eigenen GMP-zertifizierten Master- und Working-Zellbanken erhebliche Vermögenswerte darstellen und andererseits die Einbringung und Aktivierung korrekt erfolgt ist. Dennoch wird die Gesellschaft die von der DPR geforderte Korrektur der immateriellen Vermögenswerte vornehmen und den Jahresabschluss entsprechend korrigieren. Der Vorstand hat dabei in seiner Entscheidung die zu erwartenden Kosten berücksichtigt, welche entstehen würden, wenn die Gesellschaft die Korrektur nicht vornimmt und auch die diesbezüglich entstehende Unsicherheit, da das Ergebnis eines allfälligen Widerspruches letztlich nicht vorausgesagt werden kann. Darum kommt der Vorstand zum Schluss, dass es für die Gesellschaft zweckmäßiger ist, die Korrektur gemäß Fehlerfeststellung der DPR vorzunehmen. Die Gesellschaft behält sich jedoch vor, die aus ihrer Sicht korrekte Darstellung der immateriellen Vermögenswerte der Gesellschaft auch weiterhin in einer Proforma Darstellung zum Jahresabschluss zu kommunizieren. Gleichzeitig prüft der Vorstand ein namhaftes Prüfungsunternehmen zu beauftragen, die zertifizierten Zellbanken im Besitz der Gesellschaft nach aktuellem Stand zu bewerten. Die Fehlerfeststellung der DPR hat keine Auswirkungen auf das operative Geschäft der Gesellschaft und die Zukunftsaussichten basierend auf dem Produkt-Portfolio. Das exklusive Patentnutzungsrecht als auch die eigenen GMP-zertifizierten Zellbanken können weiterhin in vollem Umfang genutzt werden für die Industrialisierung von First-Cover sowie der Entwicklung weiterer Produkte durch die Gesellschaft. Tomas Svoboda, CEO Kontakt: Elanix Biotechnologies AG Tomas Svoboda Tel: +41 (0)22 363 66 40 investor.relations@elanix-bt.com Über Elanix Biotechnologies AG Elanix Biotechnologies AG (Frankfurt: ELN) entwickelt und kommerzialisiert Produkte zur Geweberegeneration, für die Wundversorgung sowie für dermatologische und gynäkologische Anwendungen und bietet Dienstleistungen rund um Zelltechnologien an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 in der Schweiz aus der Universitätsklinik Lausanne (CHUV) heraus gegründet, um eine patentierte Vorläuferzelltechnologie zu kommerzialisieren. Vorläuferzellen sind vollständig differenzierte, aber immunologisch neutrale Zellen, die sehr potente Induktoren für Gewebewachstum und -heilung sind. Elanix ist im Besitz GMP-zertifizierter Master- und Working-Zellbanken mit riesigen Mengen an Zellen. Elanix hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland mit Niederlassungen in Wiesbaden, Deutschland und Nyon, Schweiz. Elanix ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol ELN.F notiert. Weitere Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter www.elanixbiotechnologies.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen zum Unternehmen und seinen Geschäften enthalten. Solche Aussagen beinhalten gewisse Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die Ergebnisse, die Finanzlage, die Wertentwicklung und der Erfolg des Unternehmens in der Realität erheblich von dem unterscheiden, was durch eine solche Aussage zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurde. Der Leser sollte diesen Aussagen daher nicht übermäßig vertrauen, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Verträgen oder Investitionsentscheidungen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren. 09.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Elanix Biotechnologies AG Kurfürstendamm 32 10719 Berlin Deutschland Telefon: +41 22 363 66 40 Fax: +41 22 363 66 41 E-Mail: info@elanix-bt.com Internet: www.elanixbiotechnologies.com ISIN: DE000A0WMJQ4 WKN: A0WMJQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 743753 09.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A0WMJQ4 AXC0126 2018-11-09/11:29