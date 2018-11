Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Gräfelfing/München (pta020/09.11.2018/11:20) - Die Hönle Gruppe hebt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2017/2018 erneut an. Statt eines prognostizierten Betriebsergebnisses (EBIT) von 26 bis 30 Mio. Eur wird nun ein Betriebsergebnis von 30,5 bis 31,5 Mio. Eur erwartet. Im Geschäftsjahr 2016/2017 hatte die Hönle Gruppe noch ein Betriebsergebnis von 15,2 Mio. Eur erzielt. Ausschlaggebend für die starke Geschäftsentwicklung war insbesondere das Segment Klebstoffe.



Am 14.12.2018 werden die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/2018 veröffentlicht.



Über Hönle Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gräfelfing bei München. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren etwa 600 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Fertigungsprozesse. Die Geräte werden in der Farb- und Lacktrocknung, in der Kleb- und Kunststoffhärtung sowie in der Oberflächenentkeimung und der Sonnenlichtsimulation eingesetzt. Weiterer Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler unter anderem für die Wasserentkeimung und stellt Rohre und Halbfabrikate aus Quarzglas her, welche in unterschiedlichen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Die Hönle Gruppe ist in 28 Ländern mit eigenen Gesellschaften oder Partnerunternehmen vertreten.



