Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092) Borussia Dortmund erwirtschaftete im ersten Quartal (01. Juli bis 30. September 2018) des laufenden Geschäftsjahres 2018/2019 Konzern-Umsatzerlöse in Höhe von EUR 132,1 Mio. (Vorjahr EUR 224,8 Mio.). Hintergrund des Rückganges der Konzern-Umsatzerlöse sind die im Vorjahresquartal realisierten außergewöhnlich hohen Transfererlöse in Höhe von EUR 136,2 Mio., insbesondere durch den Transfer ...

