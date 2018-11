Datum der Anmeldung:

06.11.2018



Aktenzeichen:

B3-163/18



Unternehmen:

compassio West GmbH & Co. KG, Ulm (D)( Waterland); Erwerb sämtlicher Anteile an und alleinige Kontrolle über die Euregio Service GmbH & Co. KG, die Euregiotreu GmbH, die Zitadelle Jülich GmbH, die Gut Köttenich GmbH sowie die Penelope GmbH, alle Jülich(D)



Produktmärkte:

Dienstleistungen in Alten- und Pflegeheimen



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen