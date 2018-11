Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik auf "Sell" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der geplante Kauf von PeroxyChem werfe Fragen angesichts der relativ hohen Verschuldung des Chemiekonzerns auf, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem könne die Übernahme in Hinblick auf die Erwirtschaftung freier Mittel nicht die Abspaltung des Bereichs Acryl ersetzen./mf/la Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2018-11-09/13:03

ISIN: DE000EVNK013