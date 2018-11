Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Rheinmetall nach Quartalszahlen von 110 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Firdaus Ibrahim senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Rüstungskonzern und Autozulieferer, um so der Konsensschätzung für die Eigenkapitalrendite Rechnung zu tragen, die unter den Prognosen für die Wettbewerber liege. Das angehobene Ziel für die Margen im laufenden Jahr versetzte den Analysten nicht in Hochstimmung. Nach dem Kursrückgang der vergangenen Monate weise die Aktie unterdessen nur noch ein begrenztes Abwärtspotenzial auf, so Ibrahim./mf/gl Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2018-11-09/13:06

ISIN: DE0007030009