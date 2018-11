FCR Immobilien kam am Mittwoch quasi durch die Hintertüt an die Börse. Denn der Immobilieninvestor führte keine Kapitalerhöhung durch, sondern beantragte lediglich den Handel mit den bestehenden Papieren im Marktsegment Scale. Das Geschäftsmodell ist aussichtsreich, da sich Firmengründer Falk Raudies fast ausschließlich auf das Investieren in Einkaufs- und Fachmarktzentren fokussiert. Ist die Aktie ein Investment wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...