Mazda will offenbar ab 2020 zusammen mit JV-Partner Changan eine Reihe an Elektroautos in China anbieten. Es soll sich dabei um Kompakt-SUVs handeln, für die Changan die Motoren, Batterien und andere Komponenten und Mazda die Karosserien liefert. Die kürzlich verkündeten Pläne eines reinen Mazda-Stromers ab 2020 für Japan und die westlichen Märkte, eines E-Autos mit Wankelmotor und zur Umstellung ...

