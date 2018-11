Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die schwächer als erwartete Umsatzentwicklung in Deutschland sei durch andere Regionen aufgewogen worden, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konzern sei auf gutem Weg für ein stärkeres Wachstum des operativen Gewinns (Ebitda) im vierten Quartal./mf/jha/ Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005557508