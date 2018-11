Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Diese hätten am Makt wegen des Drucks auf die Margen für Enttäuschung gesorgt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Baufahrzeugen steigere aber den Umsatz in allen Segmenten weiter kräftig, eine Marktabschächung sei nicht in Sicht. Der Gegenwind für die Profitabilität dürfte vorübergehender Natur sein./bek/gl Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0115 2018-11-09/13:39

ISIN: DE000WACK012