Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Vestas von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Konsensschätzungen für den Hersteller von Windkraftanlagen preisten den Druck auf die Margen nicht vollständig ein, hieß es in einer Studie am Freitag. Bis zum Jahr 2020 seien die Wachstumserwartungen begrenzt. Die Preise für die Anlagen gingen zu stark zurück, um den Margendruck abzufedern, und die Dänen könnten die Kapazitäten nur in beschränktem Ausmaß drosseln./bek/gl Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0116 2018-11-09/13:41

ISIN: DK0010268606