Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe in diesem Jahr bislang mit Gewinnwarnungen, Margendruck und einem gesunkenen freien Barmittelfluss enttäuscht, schrieb Analyst Manish Beria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele der Heidelberger für 2020 seien ambitioniert. Kurstreiber seien nicht erkennbar. Weil die Aktie aber inzwischen erheblich korrigiert habe, sei sie nun fair bewertet./ajx/gl Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006047004