EXCHANGE NOTICE, NOVEMBER 9, 2018 BONDS CHANGE IN THE AMOUNT OF INSTRUMENT ISSUED BY SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS Change in the amount 50 000 000 EUR. Updated identifiers as of November 14, 2018: Trading code: HYPO24042023 ISIN code: FI4000315841 Amount: 300 000 000 EUR Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 *** TIEDOTE, 9. MARRASKUUTA 2018 VELKAKIRJAT SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS: INSTRUMENTIN MÄÄRÄN MUUTOS Määrän muutos 50 000 000 EUR. Uudet perustiedot 14. marraskuuta 2018: Kaupankäyntitunnus: HYPO24042023 ISIN-koodi: FI4000315841 Lainan määrä: 300 000 000 EUR Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260