Singulus (WKN: A1681X) verzeichnete zuletzt deutlich erhöhtes Investoreninteresse. Staatskonzern China National Building Materials (CNBM) beteiligt sich in den letzten Wochen signifikant am Hersteller von CIGS-Dünnschicht-Solarmodulen. Und das bringt jetzt zwei neue Großaufträge vom Pekinger Großkunden, die auf der China Import Expo Show (CIIE) in Shanghai finalisiert wurden.

Wie Singulus am Mittwoch bekannt gab, wurde mit CNBM ein "Letter of Intent" über die Lieferung von mehr als 10 Produktionsanlagen zur Herstellung von Dünnschichtmodulen (300 MW) vereinbart. Tags zuvor hatte Singulus mit CNBM ebenfalls eine Absichtserklärung über die Lieferung von 300 MW Produktionsanlagen für einen weiteren Standort (Bengbu) unterzeichnet. Der Wert beider Aufträge liegt jeweils im hohen zweistelligen Millionenbereich!

Neben klassischen Solarfeldern finden CIGS-Solarmodule zunehmend Verwendung ...

