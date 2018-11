Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-09 / 13:37 *Savannah Resources Plc* *Drei neue Lithium-Pegmatit-Vorkommen an der Pinheiro-Lagerstätte entdeckt* *Lithiumprojekt Mina do Barroso, Portugal* *HIGHLIGHTS:* · Gegenstromspülungen an der Pinheiro-Lagerstätte haben in drei neu entdeckten Schichten aus Grobkorngranit (Pegmatit) eine Reihe bedeutender Lithium-Überschneidungen über eine beträchtliche Streichrichtung (> 250 m) und Tiefe (> 100 m) gefunden, die das Potenzial dieser Region für weitere Lagerstätten unterstreichen. · Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die seit dem Erwerb im letzten Jahre bereits um +500% gestiegene aktuelle Mineralressourcenschätzung von über 20 Mio. Tonnen (mit über 200.000 Tonnen Li2O) noch weiter steigen. · Die wichtigsten Lithium-Überschneidungen bei Pinheiro sind: · 23 m mit 1,14% Li2O aus 9 m in 18PNRRC003 · 14 m mit 1,21% Li2O aus 18 m in 18PNRRC004 · 90 m mit 1,23% Li2O aus 39 m und 34 m mit 1,6% Li2O aus 94 m in 18PNRRC005* · 69 m mit 1,29% Li2O aus 20 m und 24 m mit 1,58% Li2O aus 48 m in 18PNRRC007* · 35 m mit 1,19% Li2O aus 16 m und 21 m mit 1,45% Li2O aus 19 m in 18PNRRC009 · Diese neue Entdeckung wirkt sich auf die derzeitige Machbarkeitsstudie wahrscheinlich positiv aus. Weitere Arbeiten in Pinheiro werden so schnell wie möglich zum Abschluss gebracht. · Bohrungen zwischen den Gegenstromspülungen in den Lagerstätten Reservatorio und NOA bestätigen die Kontinuität und Qualität der im Februar 2018 veröffentlichten Mineralienressourcenschätzung. · Ablagerungen bei Reservatorio: · 23 m mit 1,29% Li2O aus 24 m in 18RESRC023 · 27 m mit 1,03% Li2O aus 24 m in 18RESRC026 · 24 m mit 1,00% Li2O aus 26 m in 18RESRC029 · 42 m mit 1,21% Li2O aus 51 m in 18RESRC033 · 27 m mit 1,08% Li2O aus 58 m in 18RESRC037 · Ablagerungen bei NOA: · 19 m mit 0,97% Li2O aus 99 m in 18NOARC012 · 21 m mit 0,92% Li2O aus 57 m in 18NOARC013 · Die Bohrungen haben noch größere Vorkommen in den Lagerstätten Reservatorio und NOA ergeben, wobei die Lithiummineralisation über eine Streichrichtung von 500 m bzw. 400 m bestätigt wurde. Beide Lagerstätten sind noch offen. Weitere Bohrungen sind geplant. · Die Projektbohrungen aus Gegenstromspülungen und Diamantbohrungen umfassen jetzt 275 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 23.072 m. · Phase 3 des laufenden metallurgischen Testarbeitsprogramms soll im vierten Quartal 2018 abgeschlossen werden. ** Überschneidungen sind teilweise nach unten gerichtet* Die Ressourcenentwicklungsgesellschaft Savannah Resources plc (AIM: SAV, FWB: AFM und SWB: SAV) ("Savannah" oder "die Gesellschaft") gibt weitere Ergebnisse aus dem laufenden Gegenstromspülbohrprogramm für die Lagerstätten Reservatorio, NOA und Pinherio im Rahmen des Lithiumprojekts Mina do Barroso ("das MdB-Projekt") im Norden Portugals (*Abbildung 1*) bekannt. *David Archer, CEO von Savannah, sagte:* "Die laufenden Bohrungen im Rahmen des MdB-Projekts liefern in Bezug auf Qualität und Ausdehnung nach wie vor hervorragende Ergebnisse. Diese Bohrungen haben die bis heute vierte bedeutende Lagerstätte im Rahmen der Bergwerksberechtigung aufgespürt und gezeigt, dass das Ressourcenpotenzial der gesamten Pachtfläche noch immer nicht erschöpft ist. Nachdem wir unsere Mineralressourcenschätzung in etwas mehr als einem Jahr bereits um über 500% erhöht haben, freuen wir uns über die Entdeckung von drei weiteren Pegmatiten in der Lagerstätte Pinherio. Damit wird die Planungsflexibilität des Grubenaufschlusses noch einmal verbessert und die Lebensdauer der Mine bei Mina do Barroso insgesamt verlängert." Bitte klicken Sie auf den folgenden Link zur vollstaendigen Pressemitteilung: http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/5474G_1-2018-11-6.pdf [1] Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.savannahresources.com [2] oder kontaktieren Sie: David Archer Savannah Resources Tel: +44 20 7117 plc 2489 David Hignell / Dugald Northland Capital Tel: +44 20 3861 J. Carlean (Berater) Partners Ltd 6625 Christopher Raggett / finnCap Ltd Tel: +44 20 7220 Camille Gochez (Broker) 0500 Grant Barker Whitman Howard Tel: +44 020 (Aktienberater) 7659 1225 Charlotte Seite / Lottie St Brides Partners Tel: +44 20 7236 Wadham (Finanz-PR) Ltd 1177 *Über Savannah* Savannah ist ein diversifizierter Rohstoffkonzern (AIM: SAV) mit einem Portfolio an Energiemetall-Projekten - Lithium in Portugal und Kupfer in Oman - sowie dem Weltklasse-Projekt Mutamba Heavy Mineral Sands in Mosambik, das in einem Konsortium mit dem weltweit führenden Unternehmen Rio Tinto entwickelt wird. Der Verwaltungsrat verpflichtet sich dazu, den Interessen seiner Aktionäre zu dienen und Ergebnisse zu erzielen, die das Leben unserer Mitarbeiter und der Gemeinschaften, mit denen wir zusammenarbeiten, verbessern. Die Gesellschaft ist an der AIM notiert und reguliert und die Stammaktien der Gesellschaft sind auch im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Symbol FWB: AFM und der Börse Stuttgart (SWB) unter dem Ticker "SAV ". 