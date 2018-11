Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Demokaten feierten. Die Republikaner - vor allem in Form des US-Präsidenten - ebenfalls, so die Börse Stuttgart.Donald Trump spreche sogar von einem "enormen Erfolg" für sich und seine Partei. Fakt sei: Das Ergebnis der "Midterms" sei in etwa so ausgefallen wie im Vorfeld erwartet. Keine Partei habe beide Häuser für sich gewinnen können. Entsprechend verhalten sei die Reaktion an den Finanzmärkten ausgefallen: Wirklich größere Ausschläge habe es eigentlich nur an den US-Aktienmärkten gegeben - und auch das nur sehr verhalten, wie sich schlussendlich noch herausstellen sollte. Am deutschen Aktien- oder auch am Rentenmarkt habe man den Wahlausgang vergleichsweise gelassen zur Kenntnis genommen. Das verwunde insofern nicht wirklich, als dass bis dato nicht klar sei, was sich nach der Wahl in Sachen (Wirtschafts-) Politik ändern werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...