Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Engie von 14,00 auf 14,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel passte nach den Neunmonatszahlen des Versorgers seine Gewinnschätzungen je Aktie etwas nach oben an. Dies begründete er in einer am Freitag vorliegenden Studie zuvorderst mit Währungseffekten./ajx/gl Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0132 2018-11-09/14:44

ISIN: FR0010208488