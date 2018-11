In der letzten charttechnischen Besprechung vom 5. November 2018: "Wirecard: Bodenbildungsversuch gestartet!" wurde auf einen möglichen Boden bei der Wirecard-Aktie um 150,00 Euro mit einem anschließenden Pullback zur Oberseite hingewiesen. Tatsächlich konnte das Papier anschließend an seine obere Trendkanalbegrenzung bestehend seit Oktober dieses Jahres zulegen und pausiert nun in diesem Bereich. Besonders auffällig ist die relative Stärke des Wertpapiers, die allerdings auch auf ein positives Analystenkommentar einer Großbank zurückzuführen ist. Sollte demnächst ein nachhaltiger Anstieg über den kurzfristigen Abwärtstrend gelingen, so sind eindeutige Kaufsignale ableitbar und können für ein kurzfristiges Long-Investment bestens genutzt werden.

Aktie probt ein Kaufsignal

Gelingt es tatsächlich zum Ende dieser Handelswoche das Niveau von mindestens 160,00 Euro zu behaupten und hierdurch den ...

