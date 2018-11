elumeo SE: elumeo SE lagert ihre Produktion aus DGAP-Ad-hoc: elumeo SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognoseänderung elumeo SE: elumeo SE lagert ihre Produktion aus 09.11.2018 / 14:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 (1) MAR elumeo SE: elumeo SE lagert ihre Produktion aus Berlin, 9.11.2018 ISIN: DE000A11Q059 WKN A11Q05 Börsenkürzel: ELB LEI: 391200KOQF8RGMZ3XK74 Börse: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Nachdem die elumeo SE die Kapazität ihrer konzerneigenen Manufaktur bereits drastisch reduziert hat, um Leerlaufkosten zu senken und eine bessere Fixkostendegression zu erreichen, hat sie sich nunmehr entschieden, ihre verbleibende Produktion auf zwei kleinere Standorte auszulagern, die in enger Kooperation mit lokalen Partnern betrieben werden. Hierdurch sollen die Fixkosten weiter gesenkt und die Flexibilität der Produktion erhöht werden. Die Produktion wird an den neuen Standorten fortgeführt und am bisherigen Standort eingestellt. Die Geschäftsleitung der bisherigen Produktionsgesellschaft soll zudem aufgefordert werden, eine solvente Liquidation der Gesellschaft unter Verwertung vorhandener Vermögensgegenstände einzuleiten. Aufgrund der Umstellung der Produktion erwartet die elumeo SE für das Segment Vertrieb Deutschland & Italien eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung im vierten Quartal 2018 gegenüber dem dritten Quartal 2018. Im Hinblick auf die angestrebte solvente Liquidation der bisherigen Produktionsgesellschaft ist für das Segment Konzernfunktionen & Eliminierungen und mithin für den Gesamtkonzern aktuell keine Prognose für das Gesamtjahr 2018 möglich, so dass die bisherigen Prognosen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2018 widerrufen werden. Weitere Details und ein Ausblick auf das Jahr 2019 werden in der für den 14. November 2018 geplanten Quartalsmitteilung veröffentlicht. Über die elumeo SE: Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäisches Unternehmen im elektronischen Vertrieb von hochwertigem, in Indien und Thailand produziertem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden vor allem farbigen Edelsteinschmuck zu vergleichsweise günstigen Preisen an. Der Verkauf erfolgt ganz überwiegend über den Direktvertrieb. So betreibt die elumeo Gruppe etwa Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland und Italien sowie Webshops in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Belgien und den USA. Günstigere Schmuckstücke werden über die Onlineshops von New York Gemstones weltweit verkauft. Mitteilende Person beim Emittenten; elumeo SE Geschäftsführender Direktor (Finanzen) Bernd Fischer Kontakt: elumeo SE Investor Relations Claudia Erning Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin Tel.: +49 30 69 59 79-231 Fax: +49 30 69 59 79-650 E-Mail: ir@elumeo.com http://www.elumeo.com Kontakt: Bernd Fischer, geschäftsführender Direktor (CFO). 09.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: elumeo SE Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b 10999 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 69 59 79-0 Fax: +49 30 69 59 79-20 E-Mail: info@elumeo.com Internet: www.elumeo.com ISIN: DE000A11Q059 WKN: A11Q05 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 743873 09.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A11Q059 AXC0183 2018-11-09/14:50