In den USA hat die Teuerung auf Produzentenebene im Oktober deutlich angezogen. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, um 0,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Zuwachs seit gut sechs Jahren. Analysten hatten im Schnitt einen wesentlich schwächeren Anstieg um 0,2 Prozent erwartet.

Im Jahresvergleich stiegen die Produzentenpreise um 2,9 Prozent. Auch das lag deutlich über den Markterwartungen von 2,5 Prozent. Ohne schwankungsanfällige Komponenten wie Energie stiegen die Erzeugerpreise zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent und zum Vormonat um 0,5 Prozent.

Die Erzeugerpreise fließen in die Preisentwicklung auf Verbraucherebene ein, an der die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet./bgf/jsl/jha/

