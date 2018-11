Die Consumer Technology Association (CTA)TM gab heute die Preisträger der CES 2019 Innovation Awards bekannt, darunter auch die Produkte, die in der Kategorie "Best of Innovation" gewürdigt werden. Die Bekanntgabe erfolgte auf der jährlichen CES Unveiled New York, einer Veranstaltung für geladene Gäste, auf der Top-Medien, Aussteller und Technologievertreter brandaktuelle Nachrichten und einen Vorgeschmack auf die Produkte und Trends erhalten, die auf der bevorstehenden CES 2019 zu erwarten sind. Die von der CTA veranstaltete CES 2019 findet vom 8. bis 11. Januar 2019 wiederum in Las Vegas statt.

Mit den CES Innovation Awards, einem jährlichen Programm zur Würdigung herausragender Designleistungen, werden Preisträger in 28 Produktkategorien geehrt. Eine ausgewählte Preisjury, der Designer, Ingenieure und Vertreter der technischen Fachpresse angehören, prüft die Einsendungen nach den Kriterien Design, Funktion, Verbraucherattraktivität, Technik und im Vergleich zu Konkurrenzprodukten. Als "Best of Innovation" werden diejenigen Produkte ausgezeichnet, die die höchsten Bewertungen in den jeweiligen Produktkategorien erhalten haben.

Alle Preisträger werden im Innovation Awards Showcase auf der CES 2019 vorgestellt. Im vergangenen Monat wurden 55 Unternehmen im Rahmen der CES Unveiled Paris als Gewinner der CES Innovation Awards angekündigt und 31 Unternehmen wurden auf der CES Unveiled Amsterdam genannt. Die vollständige Liste der Preisträger der CES 2019 Innovation Awards, einschließlich Produktbeschreibungen und Fotos, erhalten Sie unter CES.tech.

Zu den Gewinnern der "Best of Innovation" Awards für die CES 2019 gehören:

Computer-Zubehör

Kano

Harry Potter Kano Coding Kit Computer-Hardware und Komponenten

Lenovo

Lenovo Yoga Book C930 Cybersicherheit und Datenschutz

Scalys BV

TrustBox Digitale Bildgebung/Fotografie

Insta360

Insta360 Pro 2 Digitale Bildgebung/Fotografie

Leica Geosystems AG, part of Hexagon

Leica BLK3D: 3D-Messung im Bild und in Echtzeit Eingebettete Technologien

Snips

Snips Gaming

NVIDIA

NVIDIA GeForce RTX 20-Series GPUs Kopfhörer

Sony

Sony WH-1000XM3 Kopfhörer High Performance Home Audio/Video

Qoobi B.V.

Qoobi ONE Hausgeräte

Heatworks

Tetra Tisch-Geschirrspüler Tragbare Media-Player und Zubehör

iHome

AQUIO Bluetooth Waterproof Speaker Bottle Roboter und Drohnen

Robolink

Zümi RoboCar Intelligente Städte

ZOME Energy Networks, Inc.

ZOMEKit für Apartments Intelligente Energie

Energysquare

Universelles kabelloses Ladegerät für Laptops Software und mobile Apps

Oticon, Inc.

Oticon KAIZN weltweit 1. persönlicher AI Asst. für Hörgeräte Nachhaltigkeit und Öko-Design

BeeLife

CoCoon Tech für eine bessere Welt

Watergen

Atmosphärischer Wassergenerator Fahrzeugintelligenz und selbstfahrende Technologie

Innoviz Technologies

InnovizOne Auto-Grade LiDAR und Computer Vision Virtuelle und erweiterte Realität

Plott

LetsPlott Kabellose Geräte, Zubehör und Dienstleistungen

LG Electronics

LG V40 ThinQ

Auf der CES 2019, der weltweit größten und einflussreichsten Technologieveranstaltung, wird lebensverändernde Technologie aus allen bedeutenden Branchen ausgestellt. Hier kommen 4.500 Aussteller auf einer Messefläche von 2,75 Millionen Quadratfuß (ca. 255.000 qm) netto zusammen. Die CES macht die modernste richtungweisende Technologie zugänglich, wie etwa 5G-Konnektivität, künstliche Intelligenz, erweiterte und virtuelle Realität, intelligenter Haushalt, intelligente Städte, Sporttechnologie, maschinelles Lernen und vieles andere mehr. Aktuelle Nachrichten zur CES und Anmeldeunterlagen für die Messe erhalten Sie unter CES.tech.

Über die CES:

Die CES ist das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Sie dient Innovatoren und bahnbrechenden Technologieunternehmen seit 50 Jahren als Erprobungsfeld für die globale Bühne, auf der die Innovationen der nächsten Generation dem Markt vorgestellt werden. Als größte praxisnahe Veranstaltung ihrer Art stellt die CES alle Aspekte der Branche ins Rampenlicht. Da sie sich im Besitz der Consumer Technology Association (CTA)TM befindet und von dieser organisiert wird, führt sie Wirtschaftsführer und Vordenker aus aller Welt auf einem Forum zusammen. Hier finden Sie Video-Highlights der CES. Folgen Sie der CES im Internet unter CES.tech und in den sozialen Medien.

Über die Consumer Technology Association:

Die Consumer Technology Association (CTA) ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie mit einem Marktvolumen von 377 Milliarden US-Dollar und mit Unterstützung von mehr als 15 Millionen Arbeitsplätzen in den USA vertritt. Mehr als 2.200 Unternehmen 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und organisiert zudem die CES - das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

KOMMENDE VERANSTALTUNGEN

CES Unveiled Las Vegas

6. Januar 2019, Las Vegas, Nevada/USA

6. Januar 2019, Las Vegas, Nevada/USA CES Media Days

6. 7. Januar 2019, Las Vegas, Nevada/USA

6. 7. Januar 2019, Las Vegas, Nevada/USA CES 2019

8. 11. Januar 2019, Las Vegas, Nevada/USA

8. 11. Januar 2019, Las Vegas, Nevada/USA CES Asia 2019

11. 13. Juni 2019, Shanghai, China

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181109005300/de/

Contacts:

Consumer Technology Association

Sarah Brown, 703-907-4326

sbrown@CTA.tech

www.CES.tech

oder

Justin Siraj, 703-907-7415

jsiraj@CTA.tech

www.CES.tech