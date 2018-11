Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: PNE AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PNE AG Unternehmen: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 09.11.2018 Kursziel: 3,60 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 11.04.2017 Heraufstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,80 auf EUR 3,60. Zusammenfassung: PNE hat Q3-Zahlen veröffentlicht, die unter den Vorjahreswerten und unseren Schätzungen lagen. Das EBIT war leicht negativ bei EUR -0,3 Mio. Auf 9-Monats-Basis betrug das EBIT EUR 3,7 Mio. PNE hat in Q3 eine weitere Offshore-Meilensteinzahlung in Höhe von EUR 4 Mio. von Oersted für das Offshore-Projekt Borkum Riffgrund II erhalten. Die Bautätigkeit an Land stieg Q/Q von 66 MW auf 93 MW. Das Management hat die Guidance (EBITDA: EUR 20-26 Mio., EBIT EUR 10-16 Mio.) bestätigt. Wir gehen davon aus, dass PNE ihre Guidance erreichen wird und erwarten ein starkes Q4. Trotzdem senken wir unsere Schätzungen für 2018 & 2019 nach den schwächer als erwarteten Q3-Ergebnissen und wegen fehlender bezuschlagter Projekte in Deutschland. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung, basierend auf einem leicht geringeren Kursziel von EUR 3,60 (bisher: EUR 3,80). First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 3.80 to EUR 3.60. Abstract: PNE reported Q3 figures below the previous year's figures and our forecasts. EBIT was slightly negative at EUR -0.3m. On a nine month basis, EBIT amounted to EUR 3.7m. In Q3, PNE received another offshore milestone payment from Oersted for the Borkum Riffgrund II project amounting to ca. EUR 4m. Onshore construction activity increased q/q from 66 MW to 93 MW. Management reiterated guidance (EBITDA: EUR 20-26m, EBIT EUR 10-16m). We believe that PNE will reach its guidance and expect a strong Q4, but lower our 2018 & 2019 forecasts following the weaker than expected Q3 results and a lack of awarded German projects. We maintain our Buy rating based on a slightly lower price target of EUR 3.60 (previously: EUR 3.80). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17165.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

November 09, 2018 08:26 ET (13:26 GMT)