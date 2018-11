Herisau (ots) - Die Winterhilfe Schweiz schliesst das

Geschäftsjahr 2017/2018 mit einem Jahresergebnis von - 1,2 Mio.

Franken ab (Vorjahr: + 0,1 Mio.). Zur verminderten Ertragslage trägt

der rückläufige Spendeneingang (4 Mio., Vorjahr: 4,4 Mio.) und der

Wegfall grösserer Legate (0.06 Mio., Vorjahr: 0.8 Mio.) bei. Zudem

hat die Organisation im abgelaufenen Geschäftsjahr den Projektaufwand

von 4,7 Mio. im Vorjahr auf 5,6 Mio. gesteigert. Vor allem in

Leistungen für Kinder wurde vermehrt investiert, z.B. in die

Kinderförderung: 799 Aktive (Vorjahr: 442). Insgesamt wurden im

Berichtsjahr 20'325 Hilfeleistungen (Vorjahr: 18'878) erbracht.

Bedingt durch das Jahresergebnis baut die Winterhilfe Reserven ab und

erfüllt so die eigenen Vorgaben, maximal zwei Jahresaufwände an

Reserven zu halten.



Auf Solidarität angewiesen



Unsichtbare Armut ist auch in der Schweiz weit verbreitet.

Menschen, deren Einkommen im Alltag knapp reicht, können durch

unerwartete Ausgaben, z.B. für den Zahnarzt, in Not geraten. Die über

400 für die Winterhilfe (oft ehrenamtlich) Tätigen sehen hin und

leisten zielgerichtete Hilfe. Die Winterhilfe übernimmt aber keine

Ausgaben, zu der eine andere Stelle verpflichtet ist. Um ihren

Auftrag weiter in diesem Umfang erfüllen zu können, ist die

Winterhilfe auf die Solidarität der Schweizer Bevölkerung angewiesen

und plant Schritte, um auch eine jüngere Spendergeneration

anzusprechen.



Die Delegiertenversammlung hat Karin Bortoletto, Geschäftsführerin

Winterhilfe St. Gallen, neu in den Zentralvorstand gewählt. Sie

ersetzt Sandra Hofer, Geschäftsführerin Winterhilfe Bern. Weiter

wurden Adrian Plüss und Guido Stöckli als Vizepräsidenten sowie Paola

Eicher als Mitglied des Zent-ralvorstandes für weitere drei Jahre

bestätigt.



Originaltext: Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno

Kontakt:

Winterhilfe Schweiz, Geschäftsführung, Monika Stampfli, Tel. 044 269

40 53, monika.stampfli@winterhilfe.ch

Winterhilfe Schweiz, Kommunikation, Esther Güdel, Tel. 044 269 40 51,

esther.guedel@winterhilfe.ch.