Der US-Gasekonzern Praxair bringt mehr Gewinn in die Verbindung mit Linde ein. Der Gewinn stieg im dritten Quartal von 419 auf 461 Millionen US-Dollar, wie Praxair am Freitag in Danbury mitteilte. Je Aktie verdiente Praxair vor Sonderfaktoren 1,69 Dollar, was allerdings weniger war als von Analysten erhofft. Beim Umsatz schlugen sich Währungseffekte belastend nieder, wodurch dieser nur um 3 Prozent auf 3 Milliarden Dollar wuchs.

Linde und Praxair konnten ihre Fusion nach jahrelangen Bemühungen Ende Oktober nach der Zustimmung aller Kartellbehörden unter Dach und Fach bringen. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung der Linde AG sollen jetzt noch die Aktionäre mit 8 Prozent der Anteile gegen eine Barabfindung ausgeschlossen werden, die ihre Anteile nicht zum Umtausch in die neuen Linde-plc-Aktien eingereicht hatten. Das soll voraussichtlich noch dieses Jahr geschehen.

Bis Ende Januar muss Linde plc außerdem noch einige Anlagen in den USA verkaufen. Erst danach können Vorstandschef Steve Angel und Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle die Integration der beiden Firmen mit 80 000 Mitarbeitern und gut 24 Milliarden Euro Jahresumsatz im Alltagsgeschäft anpacken. In Deutschland beschäftigt Linde rund 7000 Menschen./she

ISIN US74005P1049 IE00BZ12WP82

