Wien (www.fondscheck.de) - Der Verkauf der Commerzbank-Sparte Equity Markets & Commodities (EMC) an die Société Générale ist unter Dach und Fach, so die Experten von "FONDS professionell".Beide Banken hätten den Kaufvertrag unterschrieben. Ab 2019 solle schrittweise die Eingliederung der Mitarbeiter und die Übertragung der Handelsbücher erfolgen - vorausgesetzt, die relevanten Zustimmungen der Behörden lägen vor, wie beide Seiten in einer Pressemitteilug schreiben würden. Anfang Juli hätten die beiden Banken bereits eine Vereinbarung verkündet, wonach das EMC-Geschäft der Commerzbank an die Société Générale verkauft werden solle. ...

