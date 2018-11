Die Baader Bank hat die Einstufung für Hugo Boss vor dem Kapitalmarkttag in London auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Dabei dürfte der Modekonzern seine mittelfristigen Ziele skizzieren, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gehe nicht um den Ausblick für 2019./ag/la Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

