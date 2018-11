Die Baader Bank hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Andreas von Arx konzentriert sich laut einer am Freitag vorliegenden Studie auf folgende Fragen: Gibt es einen Abschwung im Klebstoffgeschäft? Welche Signale gibt es zum US-Waschmittelgeschäft? Was passiert in China? Sind die Düsseldorfer weiter optimistisch für das vierte Quartal? Und ist die Entwicklung im Schönheitspflegebereich positiv?/ag/la Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0138 2018-11-09/15:14

ISIN: DE0006048432