Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Evonik anlässlich eines Zukaufs in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Den Zeitpunkt der Übernahme von Peroxychem begrüßen sie nicht, da Gefahr drohe, dass der deutsche Spezialchemiekonzern zu viel dafür bezahle, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinter der Transaktion stehe aber eine strategische Logik./ajx/ag Datum der Analyse: 09.11.2018

AFA0140 2018-11-09/15:17

ISIN: DE000EVNK013