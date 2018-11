Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Auf dem Analystentag sei der Ausblick für 2020, der sich lediglich im Rahmen der Erwartungen bewege, leicht enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Farhan Ahmad in einer am Freitag vorliegenden Studie. Langfristig sei die Wettbewerbsposition des Halbleiterausrüsters unterdessen stärker als je zuvor, so dass die positive Einschätzung erhalten bleibe, zumal die Aktie um rund 20 Prozent gefallen sei./mf/bek Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0142 2018-11-09/15:21

ISIN: NL0010273215