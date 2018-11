Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für HeidelbergCement nach den Zahlen für das dritte Quartal von 70 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Umsatz und Nettoergebenis seien zwar besser als erwartet ausgefallen, das zentrale operative Ergebnis (Ebitda) habe die Prognosen aber verfehlt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das vierte Quartal sei keine Verbesserung in Sicht und die Konjunkturdaten-Frühindikatoren deuteten auf eine Wachstumsverlangsamung hin. Die Prognosen hat der Analyst daher nach unten angepasst und das Kursziel gesenkt./mf/bek Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0147 2018-11-09/15:24

ISIN: DE0006047004