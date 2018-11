DDV wird für seine Arbeit belohnt

Beim DDV ist die Freude groß. Der Deutsche Derivate Verband hat einen wichtigen Preis erhalten. Damit wurde der Beitrag des Verbandes bei der signifikanten Weiterentwicklung der Zertifikatebranche gewürdigt.

In diesem konkreten Fall geht es um die diesjährigen Scope Zertifikate Awards. Diese hat die Ratingagentur Scope am 8. November im Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt am Main verliehen und damit herausragende Leistungen in der Zertifikatebranche ausgezeichnet. Der Deutsche Derivate Verband - DDV wird laut Scope mit dem Special Award ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigt die Jury den Beitrag des Verbandes bei der signifikanten Weiterentwicklung der Zertifikatebranche.

