Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Continental nach Quartalszahlen von 160 auf 146 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Umsatz des Autozulieferers und Reifenherstellers habe den mit der Gewinnwarnung im August in Aussicht gestellten Wert weitgehend erreicht, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch neben den bereits bekannten Themen Diesel/Emissionen und dem neuen Abgasstandard WLTP rücke die Marktschwäche in China verstärkt in den Fokus und belaste Stimmung und Geschäftsentwicklung./gl/ag Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0151 2018-11-09/15:28

ISIN: DE0005439004