Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Brenntag nach Quartalszahlen von 55 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Chemikalienhändler habe die Ergebniserwartungen verfehlt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dagegen sei das um Währungseffekte bereinigte Wachstum in allen Regionen nach wie vor hoch. Die Jahresziele implizierten im Schlussquartal mindestens eine gleichbleibende Dynamik, wogegen Konjunktur-Frühindikatoren eine Wachstumsabschwächung signalisierten. Der Experte senke seine Schätzungen./gl/bek Datum der Analyse: 09.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0157 2018-11-09/15:33

ISIN: DE000A1DAHH0