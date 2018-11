=== S A M S T A G, 10. November 2018 - FR/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an den Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren (bis 11.11.), Paris S O N N T A G, 11. November 2018 11:00 FR/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an den Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren (seit 10.11.), Paris - AE/Opec und Nicht-Opec-Staaten, Treffen des gemeinsamen Marktausschusses (JMMC), Abu Dhabi M O N T A G, 12. November 2018 *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (11:00 PK), Neubiberg *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), München 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover 07:30 DE/QSC AG, Ergebnis 3Q, Köln *** 09:00 DE/Euro Finance Week u.a. mit Finanzstaatssekretär Kukies und EZB-Vizepräsident de Guindos (9.00) und Bafin-Chef Hufeld (14.15) *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Karlsruhe 10:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q, München 10:00 DE/Verband der Bahnindustrie in Deutschland, Halbjahresbilanz, Berlin *** 10:45 DE/Süddeutsche Zeitung, Wirtschaftsgipfel (bis 14.11.) u.a. mit EU-Kommissionspräsident Juncker (11:00), Deutsche-Bank-Chef Sewing (12:15), FDP-Chef Lindner (13:45), Bundesinnenminister Seehofer (14:15) und Siemens-CEO Kaeser (14:45), Berlin 11:00 DE/Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), Pk zum Ingenieurmangel in Deutschland, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator September *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Welt 4Q - GB/Premierministerin May, Jahresansprache beim Lord Mayor's Banquet, London - Feiertagsbedingt bleibt der US-Anleihemarkt geschlossen ===

