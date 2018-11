Bonn (ots) - Unser Lebensquell, ohne diesen Rohstoff funktioniert auf der Welt kaum etwas: Wasser. Lebewesen brauchen ihn zwangsläufig zum Überleben, doch der Mensch hat sich Wasser auch noch für viele andere Dinge unersetzbar gemacht. So entsteht kaum ein Lebensmittel ohne das Zutun der wichtigen Tropfen, Fleisch ist einer der größten "unsichtbaren" Wasserverbraucher überhaupt.



Gleichzeitig brauchen wir Wasser, um die tägliche Hygiene garantieren zu können - was aber nicht selbstverständlich auf der Welt ist. Immer noch haben Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberen Toiletten oder anderweitig die Möglichkeit, sich ohne die Gefahr von Keimen zu waschen.



Dem Phänomen Wasser geht Reporter David Damschen im phoenix plus "Rohstoff Wasser" nach. Ob Handel, Umwelteinwirkungen oder die alltägliche Nutzung - wie abhängig wir von Wasser sind, beleuchtet phoenix in dieser plus-Folge. Gesprächspartner sind unter anderem Claudia Kemfert vom Sachverständigenrat für Umweltfragen und Christian Schwägerl, Autor des Buches "11 drohende Kriege".



