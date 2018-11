Das TSI-System bleibt für den Markt weiter pessimistisch. Zu den trendstärksten Titeln zählen aktuell verstärkt (Rück-)Versicherer. Das Thema der Woche ist das "Comeback von Value-Aktien". Inwiefern das Wochenthema am Markt tatsächlich zutrifft, wie sich so etwas lässt und ob sich eine solche Tendenz in Zukunft fortsetzt, wird in der heutigen Sendung erörtert. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.